Abbruch! Wind verhindert Schwarz-Sieg in Sölden

Marcel Hirscher beendete seine Karriere nach zwei Olympiasiegen und acht großen Kristallkugeln. Den wohl größten heimischen Skifahrer aller Zeiten hielt es nicht lange im Ruhestand. Er ging unter die Ski-Hersteller, mischt jetzt mit seiner Marke"Van Deer" den Weltcup abermals auf.Den Adrinalin-Kick sucht Hirscher mittlerweile abseits der gesicherten Pisten. Nicht nur auf zwei Brettern, auch auf Rädern. 2022 nahm er erstmals beim Erzbergrodeo teil.

Auch sie ist seit Jahren eine beliebte Co-Kommentatorin und Expertin im ORF, bleibt also auch in der Ski-Pension präsent.ÖSV-Adler Thomas Morgenstern bleibt auch nach der Karriere ein Überflieger. Er hat jetzt auch Pilotenschein und mit Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger gemeinsam eine Helikopterfirma.Gregor Schlierenzauer beendete 2022 seine Karriere. Er will jetzt als Immobilienmakler völlig neue Wege beschreiten.

Schwarz-Führung im Sölden-Riesentorlauf vor OdermattMarco Schwarz führt nach dem ersten Durchgang des alpinen Ski-Weltcup-Riesentorlaufs in Sölden. Der Kärntner hat im Saisonauftaktrennen der Männer 0,29 Sek. Vorsprung auf den Schweizer Kugelverteidiger Marco Odermatt und 0,46 auf den Franzosen Alexis Pinturault. Dahinter lauert der Norweger Henrik Kristoffersen (+0,59). Weiterlesen ⮕

Ötztal-Tourismus-Chef Oliver Schwarz über Sölden: „Piste ist in sensationellem Zustand“Oliver Schwarz, Direktor von Ötztal Tourismus, bei „Tirol Live“ zu Ski-Weltcup, der Macht der Bilder, den Aussichten für die Wintersaison und dazu, warum der Klimawandel den Sommer beflügeln könnte. Weiterlesen ⮕