Ab wann ist man Schriftstellerin? Ein Treffen mit der oberösterreichischen Autorin Eva Reisinger, 31, die aktuell mit ihrem Debüt „Männer töten“ für Aufsehen sorgt.Frieda kümmert’s nicht. Die Nominierung für die Shortlist des Debütpreises 2023? Die hymnischen Kritiken? Eva Reisingers Cockerspaniel widmet sich an diesem Novembervormittag lieber seinem Kauknochen. Reisingers erster Roman trägt den Titel „Männer töten“.

Sie wuchs in der oberösterreichischen Provinz auf, studierte Journalismus in Wien, arbeitete in Berliner und Hamburger Medienhäusern. 2021 erschien ihr Buch „Was geht, Österreich?“ mit Einblicken in das austriakische Hinterland zwischen Alkoholseligkeit und Brachialfolklore. „Sie lebt als freie Autorin mit ihrer Hündin Frieda in Wien und träumt vom Matriarchat“, weiß die Website ihres Verlags. „Männer töten“ ist ein Buch, in dem Frauen morden und Männer mit Kühen reden, die nach den Vornamen österreichischer Politikerinnen und Politiker benannt sin





profilonline » / 🏆 1. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Verkommt die Sprache in Zeiten des Krieges zur Phrase?Ein Plädoyer der Wiener Autorin Marlene Streeruwitz für empathisches Denken und Sprechen in Zeiten entfesselter Gewalt.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Ein österreichischer Stahlhändler steigt in den Kryptomarkt einWie ein österreichischer Stahlhändler in den Kryptomarkt einsteigt und mit einem ziemlich einzigartigen Wertpapier für experimentierfreudige Kleinanleger an die Börse geht. Von chris_hiptmayr.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Autorin Ilse Helbich: Langeweile kannte die 100-jährige Wienerin nie'Ich habe kein idyllisches Bild vom Alter', sagt Ilse Helbich. Besuch bei einer Rastlosen.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Famose Vögel - Ein Gespräch mit dem Falter-Vogel-WartHard Facts: Buchpräsentation 'Famose Vögel' mit Autor Klaus Nüchtern und Paulus Hochgatterer Dienstag, 5. Dezember, 18:30 Uhr Bücherei im Bildungszentrum Simmering | Gottschalkgasse 10, 1110 Wien 'Famose Vögel' von Klaus Nüchtern im faltershop:

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Ein seltenes Bild der SchuldenbremseDie globale Perspektive ist in der Tat hart genug, the return of Ubu Roi ins Weiße Haus steht bevor, seine Freunde in aller Welt schwimmen fettaugengleich, aber weniger appetitlich (als die Fettaugen) nach oben. Wir sind auch dabei, denn Kickl ist Putin-Versteher, also Trump-Haberer.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Benjamin Keckeis: Ein Vorarlberger in der deutschen PolitikDer gebürtige Emser und in Weiler aufgewachsene Benjamin Keckeis lebt seit 2018 in Dresden und war für 'Die Linke' in Sachsen Mitglied des Landesrats der Partei. Im VOL.AT-Videointerview spricht er über seinen Werdegang und wieso er der polarisierenden deutschen Politikerin sein Vertrauen ausspricht.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »