Ab 2032 sollen acht Züge pro Stunde fahren

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Daumen hoch für die Vorplanungen für den ÖBB-Rahmenplan: Landtagsabgeordneter Georg Ecker ist erfreut, dass er positive Entwicklungen für die Nordwestbahn verkünden kann - auch wenn diese noch in weiter Zukunft liegen.

er Ausbau der Nordwestbahn bis 2032 ist weiter auf Schiene: Die Vorplanungen für den neuen Rahmenplan der ÖBB gehen dem Ende zu. Darum kann Georg Ecker, Landtagsabgeordneter der Grünen aus Hollabrunn, bereits Details präsentieren. Nicht nur zwischen Hollabrunn und Breitenwaida, auch zwischen Göllersdorf und Sierndorf wird zweigleisig ausgebaut werden. headtopics.com

Der Ausbau der Nordwestbahnstrecke ist ein Wunsch, der seit Jahrzehnten im Bezirk herumschwirrt, immer wieder gefordert, aber bisher nie angegangen wurde. Das scheint sich nun zu ändern, wie Grünen-Abgeordneter Georg Ecker in einem Pressegespräch verkündete.

Ab 2032 werde es vier Verbindungen pro Richtung und Stunde zwischen Hollabrunn und Stockerau geben. Derzeit gibt es zwei. Dies ist möglich, „weil es einen größeren zweigleisigen Bereich geben wird“, erklärt Ecker. Nicht nur zwischen Hollabrunn und Breitenwaida wird die Nordwestbahn zweigleisig, auch der Ausbau zwischen Göllersdorf und Sierndorf sei angedacht. headtopics.com

Die Ziele sind klar: Das leidige Abwarten von Gegenzügen aufgrund der eingleisigen Strecke soll verhindert werden. Außerdem soll die Kapazität auf der Strecke erhöht werden, „sodass zumindest acht Züge pro Stunde - also vier Züge je Richtung - fahren können“, berichtet der Abgeordnete. Durch geänderte Abfahrtszeiten wird es dann möglich sein, dass etwa alle 15 Minuten ein Zug von Wien in Richtung Hollabrunn fahren wird.

Zwei Rekordmonate in Folge: Auch der Oktober war der wärmste der MessgeschichteZahlreiche 'Sommertage' und einmal mehr als 30 Grad: Auf den wärmsten September folgt der wärmste Oktober der Messgeschichte. Weiterlesen ⮕

Drei chinesische Astronauten zurück auf der ErdeEs ist der zweite Crewwechsel seit der vollständigen Inbetriebnahme der Raumstation „Tiangong“ Anfang des Jahres. Weiterlesen ⮕

Zweiter Topothek-Stammtisch in St. AegydBeim Topothekstammtisch in St. Aegyd lag der Schwerpunkt auf der Internetplattform der Topothek. Weiterlesen ⮕

Verstappen feiert in Mexiko nächsten F1-RekordsiegDer Grand Prix in Mexiko-Stadt am vergangenen Sonntag wurde nicht nur durch sportliche Höchstleistungen, sondern auch durch unschöne Szenen auf den Tribünen geprägt. Ein Video, das eine heftige Schlägerei zwischen mehreren Formel-1-Fans zeigt, verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und sorgte weltweit für Aufsehen. Das war der Auslöser für die Schlägerei. Der Funke für die Tumulte scheint ein Zusammenstoß zwischen Ferrari-Pilot Charles Leclerc und dem Lokalmatador Sergio Perez im Red Bull gewesen zu sein. Während einige Zuschauer versuchten, den Streit zu schlichten, eskalierte die Lage weiter. Lebenslanges Hausverbot in Mexiko. Nachdem der Sicherheitsdienst den Anstifter der Keilerei identifizieren und abführen konnte, hat die Formel 1 nun Konsequenzen gezogen. Der Übeltäter wurde für sämtliche zukünftige Renn-Veranstaltungen gesperrt und erhielt zudem ein lebenslanges Hausverbot für die Strecke in Mexiko. 'Racepect'-Kampagne der Formel 1. Die verhängte Strafe ist ein Teil der 'Racepect'-Kampagne der Formel 1, mit der die Motorsport-Königsklasse gegen 'Respektlosigkeit innerhalb der F1-Community' vorgehen möchte. Weiterlesen ⮕

Eine Stunde länger Tanzen:Landjugend St. Ruprecht an Raab lud zum ZeitwechselballZum achten Mal lud die Landjugend St. Ruprecht an der Raab zum beliebten Zeitwechselball. 500 Gäste nutzten die Gunst der Stunde und feierten eine Stunde länger. Weiterlesen ⮕

Der Nächste bitte! Die Invasion der ChristbäumeAllerheiligen und Allerseelen kommen erst (und die Halloween-Partys), Martini, Leopoldi sowieso – aber in Wien kündigen sich schon Weihnachten und die Christkindlmärkte an. Weiterlesen ⮕