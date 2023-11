A1: Erste geeichte Fahrzeugwaage für Fließverkehr in Betrieb genommen

Überschwere und überladene Fahrzeuge sorgen für hohe Belastung und starke Abnutzung der Straßen, was die Lebensdauer der Infrastruktur deutlich verkürzt. Außerdem stellen überladene Fahrzeuge wegen enorm verlängerter Bremswege außerordentliche Sicherheitsrisiken für andere Verkehrsteilnehmer dar. Umso wichtiger ist es, die Einhaltung der maximal zulässigen Fahrzeug- und Achsgewichte sicherzustellen.

„Wir freuen uns sehr, dass es uns erstmalig in Österreich gelungen ist, eine Gewichtsmessanlage für Normalgeschwindigkeiten in eine eichfähige Genauigkeitsklasse zu bringen“, sagt Thomas Reznicek, Vertriebsverantwortlicher für Österreich & Schweiz von Kapsch TrafficCom.

Anlagen für Gewichtsmessung bei Normalgeschwindigkeiten (WIM - Weigh in Motion) ermitteln mittels fix in die Fahrbahn verbauter Präzisionssensorik innerhalb weniger Zehntelsekunden die aktuellen Achs- und Gesamtgewichte. Die Sensorik detektiert auch die einzelnen maximal zulässigen Gewichtskategorien und die Fahrtgeschwindigkeiten der passierenden Fahrzeuge.

Kapsch hat für die ASFINAG seit 2015 im Fließverkehr des österreichischen Autobahn- und Schnellstraßennetzes zehn WIM-Anlagen inklusive einer IT-Zentrale am ASFINAG Standort in Inzersdorf bei Wien errichtet. Auf der A1 in Niederösterreich wurde nunmehr die erste WIM-Anlage zur Erreichung der erforderlichen Genauigkeitsklasse speziell aufgerüstet.

