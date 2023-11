A-cappella-Chor Weinviertel führt Mozarts Requiem auf

Die Mitglieder des A-cappella-Chores Weinviertel bereiten sich auf die bevorstehenden Aufführungen von Mozarts Requiem in der Wiener Minoritenkirche und der Stadtpfarrkirche Mistelbach vor. Das Requiem wird in Zusammenarbeit mit dem Wiener Kammerchor aufgeführt. Am Samstag, den 25. November, singen über 80 Sänger in der Wiener Minoritenkirche. Am Sonntag, den 26. November, wird das Requiem in der Stadtpfarrkirche Mistelbach aufgeführt

. Das Requiem in d-Moll, KV 626, ist ein Werk voller spiritueller Kraft und fesselnden Ausdrucks

:

