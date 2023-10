96 Jahre Unterschied: Besonderes „Treffen“ beim Gottesdienst

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie der wenige Monate alte Theodor die älteste Person der Pfarre Steinakirchen, Hermine Kaltenbrunner aus Pyhrafeld, traf... Die Einladung zur heiligen Messe mit Krankensalbung nehmen in der Pfarre Steinakirchen betagte oder kranke Menschen gerne an. Das Team der Pfarrcaritas rund um Elfriede Zeilinger organisiert diesen sehr stimmungsvollen Gottesdienst im Pfarrzentrum. Besondere Freude bereitete diesmal der wenige Monate alte Theodor Hintersteiner aus Knolling. Da seine Mama Carina Hintersteiner bei der Bewirtung der Mitfeiernden aktiv war, verbrachte er ebenfalls einige Stunden im Kreise dieser Menschen.

Österreich Schlagzeilen

Weiterlesen:

noen_online »

USA bereiten „mögliches Treffen“ zwischen Biden und Xi vorDie Beziehungen zwischen China und USA sind in den vergangenen Monaten am Tiefpunkt angelangt. Nun könnten sich US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des Gipfels der... Weiterlesen ⮕

'Wicked' feiert 20 Jahre am New Yorker BroadwayDas Erfolgsmusical 'Wicked - Die Hexen von Oz' feiert am Montag (30. Oktober) sein 20. Jubiläum am New Yorker Broadway. Rund um das Jubiläum herum seien unter anderem Sondervorstellungen sowie Auftritte unter freiem Himmel geplant, teilten die Veranstalter mit. Weiterlesen ⮕

Siebenjähriger stirbt nach Messerangriff – Tatverdächtiger ist 14 Jahre altBei dem Angriff wurde zudem ein 63-jähriger Erwachsener schwer verletzt. Extremistische Bezüge sind nicht ausgeschlossen. Weiterlesen ⮕

140 Jahre alte Fichte am Wiener Christkindlmarkt aufgestelltDie Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus sind voll im Gange. Am 10. November - bei der Eröffnung - wird der 28 Meter hohe Christbaum das erste Mal leuchten. Weiterlesen ⮕

142 Jahre alte Fichte als Star-Gast: Fließer Fasnachter rüsten sich für großen AuftrittEine 142 Jahre alte Fichte ist der Star des Blochziehens in Fließ. Für die Gemeinden, die 2024 in die Fasnacht gehen, wird es eng. Weiterlesen ⮕

Johann Pfabigan: 50 Jahre Erfahrung in der ImkereiDrei Imker der Ortsgruppe Kautzen wurden für langjährige Tätigkeit ausgezeichnet. Weiterlesen ⮕