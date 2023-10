870.000 Euro Kartellstrafe für Haberkorn

Wegen Verstößen gegen das Kartellrecht hat die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) den oberösterreichischen Industrie-Konzern Fronius und zwei seiner Handelspartner zu hohen Geldstrafen verurteilt. Das teilte die Behörde am Sonntag per Aussendung mit. Fronius hatte mit den technischen Handelsfirmen Zultner (Graz) und Haberkorn (Wolfurt) wettbewerbsschädigende Vertragsabsprachen beim Handel mit Schweißtechnikprodukten getroffen.

Haberkorn muss 870.000 Euro zahlen Da das oberösterreichische Unternehmen als Kronzeuge aussagte, handelt es sich dabei um ein vermindertes Urteil. Über Haberkorn verhängte das Kartellgericht eine Geldbuße von 870.000 Euro, Zultner muss 550.000 Euro Strafe zahlen. Alle drei Firmen akzeptierten die Entscheidung des Gerichts.

Whistleblower bracht Verfahren ins Rollen Schon im Sommer 2020 hatte ein anonymer Hinweis über die Whistleblowing-Plattform der BWB das Verfahren ins Rollen gebracht. Seit 2021 kooperierte Fronius"kontinuierlich und umfassend" als Kronzeuge, wie es seitens der BWB heißt. headtopics.com

Die betroffenen Vertriebsverträge hätten"kartellrechtswidrige Regeln über eine Gebietsaufteilung mit absolutem Gebietsschutz, Preisabsprachen und Wettbewerbsverbote" bei Geschäften zwischen Unternehmen ('Business to Business' oder kurz 'B2B') enthalten.

Absprachen verboten Derartige Absprachen sind laut BWB verboten, weil sie den Wettbewerb um Preise für Waren und Aufträge zuungunsten anderer Unternehmen verzerren. Das kann etwa dadurch geschehen, dass marktdominierende Firmen verabreden, ihre Preise nicht gegenseitig zu unterbieten oder sich in Vertriebsgebieten nicht in die Quere zu kommen. headtopics.com

Die BWB hatte bereits im Juli mitgeteilt, dass sie einen Antrag auf Verhängung einer Geldbuße gegen Fronius und weitere, damals nicht genannte Unternehmen beim Kartellgericht eingebracht habe. In dieser Stellungnahme definierte die BWB auch ein mögliches Strafausmaß:"Bei einem festgestellten Verstoß kann das Kartellgericht auf Antrag der BWB Geldbußen bis zu 10 Prozent des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes verhängen.

