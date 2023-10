8 Euro in Trafik bringen Oberösterreicher 2,5 Millionen

Spielend reich in Österreich: Ein Lotto-Glücksritter aus Oberösterreich setzte bei der Ziehung am Sonntag auf sechs Kolonnen vom PC – die fünfte stach. Da kein anderer Spielteilnehmer die magischen"" auf dem Schein hatte, muss er sich den Gewinn von exakt 2,49 Millionen Euro mit niemandem sonst teilen. Auch für Glücksfee Evelyn Vysher war es besondere Ziehung, schließlich war es die 3.333 in der Lotto-Geschichte.

Nicht erraten wurde in dieser Runde der Joker. Bei der nächsten Ziehung zu Allerheiligen wartet am Mittwoch ein Jackpot. Es liegen dann 830.771 Euro im Topf. Mitspielen dürfte sich jedenfalls lohnen – die reguläre Lotto-Auslosung ist dann mit der obligaten Million für den Grunddurchgang dotiert.

1,7 Millionen Euro für Wertstoffsammelzentrum für vier GemeindenLetzte Woche erfolgte der Spatenstich zum rund 6.800 Quadratmeter großen Wertstoffsammelzentrum in Perwolfs. Es soll ab Sommer 2024 der Bevölkerung von Altmelon und Arbesbach sowie Schönbach und Bärnkopf zur Verfügung stehen. Weiterlesen ⮕

– Meghan steht vor Millionen-DealNach Aus ihres Spotify-Podcasts, soll Herzogin Meghan nun einen noch größeren Fisch an Land gezogen haben. Es handle sich wieder um ein Audioprojekt. Weiterlesen ⮕

Bayer zu 175 Millionen Dollar Strafe verurteiltEin Mann hat behauptet, er sei durch den Kontakt mit dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup von Bayer an Krebs erkrankt. In den USA muss sich der Pharmariese gegen eine Welle von Verbraucherklagen... Weiterlesen ⮕

Roundup: Bayer muss 175 Millionen an Mann zahlen, der an Krebs erkranktePharmakonzern Bayer muss 175 Millionen Dollar an einen Mann zahlen, der durch das Unkrautvernichtungsmittel Roundup an Krebs erkrankt sein soll. Weiterlesen ⮕

Bayern: Brand eines Wohnhauses mit angrenzender Scheune in Wurmannsquick → rund 300.000,- Euro SchadenWURMANNSQUICK (LANDKREIS ROTTAL-INN, BAYERN): Bei einem Brand eines ehemaligen landwirtschaftlichen „Sacherls“ wurden am 29. Oktober 2023 die Scheune und das angrenzende Wohnhaus total zerstört. Es entstand Sachschaden i. H. von ca. 300.000,- €. Weiterlesen ⮕

1,4 Milliarden Euro fehlen: Auch Lienzer Bad benötigt FinanzspritzeGanz Osttirol badet und die Stadt zahlt: Das ist für die Lienzer Bürgermeisterin nicht mehr machbar. Der Abgang ist enorm. Weiterlesen ⮕