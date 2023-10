77-jähriger Österreicher verletzt Kutscherin bei Kutschenunfall

Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr ein 77-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf die vor ihm langsamer fahrende Pferdekutsche auf, worauf die 23-jährige Kutscherin vom Bock gestoßen, teilweise von der Kutsche überrollt und unbestimmten Grades verletzt wurde. Ein Alkomattest bei beiden Unfallbeteiligten verlief negativ (0,00 Promille). Eine Besatzung des Roten Kreuzes brachte die 23-Jährige zur weiteren Behandlung ins Unfallkrankenhaus Salzburg.

Während der Aufräumarbeiten durch die Berufsfeuerwehr Salzburg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Ob auch eines der Pferde durch den Aufprall Verletzungen davontrug, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

