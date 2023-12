75 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte: Ein Meilenstein für die Vereinten Nationen

Am 10. Dezember 1948 hat Eleanor Roosevelt im Pariser Palais de Chaillot einen geschichtsträchtigen Auftritt gehabt. „Ich lese Ihnen jetzt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vor“, sagte sie schlicht. Doch was die Vorsitzende der UNO-Menschenrechtskommission vor 75 Jahren ankündigte, gilt bis heute als Meilenstein für die damals noch jungen Vereinten Nationen.

Geprägt von den Gräueln des Nationalsozialismus und den Schrecken des Zweiten Weltkriegs hatte die UNO-Menschenrechtskommission zuvor fast zwei Jahre um das 30 Artikel umfassende Dokument gerungen, das die Basis für ein friedliches Miteinander der Menschheit legen und über alle Grenzen und Kulturen hinweg gelten sollte. „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“, heißt es im ersten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR). Worin dieses Recht gründet, ob in der Natur, der Vernunft oder gar einem göttlichen Schöpfungswerk, lässt die Deklaration unbeantwortet. Eine Anknüpfung an Religion, Philosophie oder Tradition findet sich bewusst nicht





