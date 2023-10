70 Jahre Bezirksarbeitsgemeinschaft Melk des Blasmusikverbandes Niederösterreich

27.10.2023 18:36:00 / Herkunft: noen_online

Die Bezirksarbeitsgemeinschaft (BAG) Melk des Blasmusikverbandes Niederösterreich wird 70 Jahre alt und feiert dies gebührend am 28. Oktober. Um eine Kontaktstelle zwischen Musikvereinen und Blasmusikverband zu schaffen, wurde Niederösterreich in 16 BAG aufgeteilt. Derzeitiger Bezirksobmann ist Engelbert Jonas aus Gerolding. „Wir haben jetzt 39 Kapellen, die im Verband sind“, berichtet Engelbert Jonas. Als Bezirkskapellmeister fungiert Reinhard Stöger. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens findet am Samstag, 28. Oktober, ab 19:30 Uhr, in der Festhalle Bischofstetten ein Jubiläumskonzert statt.