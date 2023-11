67 illegale Glücksspielautomaten in Salzburg beschlagnahmt

Im Oktober wurden in der Stadt Salzburg 67 illegale Glücksspielautomaten in zehn illegalen Etablissements beschlagnahmt. Die zehn Geschäftslokale wurden über vier Tage hinweg geprüft, einige waren verschlossen und videoüberwacht, berichtete das Finanzministerium am Samstag. Die Lokale mussten vom Einsatzkommando Cobra zwangsgeöffnet werden. Ein Betrieb wurde im Auftrag der zuständigen Behörde geschlossen, es wurden mehrere Übertretungen nach dem Salzburger Wettunternehmergesetz festgestellt.

Gegen die Betreiber der Lokale wurden Strafanträge gestellt. Sie erwarten durchschnittlich 10.000 Euro Strafe pro illegalem Glücksspielgerät. In einem Fall besteht auch Verdacht auf Urkundenfälschung und Betrug. „Wir sorgen weiterhin dafür, dass illegale Aktivitäten streng geahndet werden", sprach Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in einer Presseaussendung von einer Erfolgsmeldung für die wichtige Arbeit der Finanzpolizei.

