660 Schüler wählten ihre Werkzeuge für mentale Gesundheit

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

n der HLW Hollabrunn standen drei Tage ganz im Zeichen der mentalen Gesundheit - eine etwas andere Art des Unterrichts: Das Angebot reichte vom Waldbaden über Resilienztraining bis hin zu digitalen Entspannungstechniken.

Mentale Gesundheit ist wichtig – insbesondere in einer unsteten Zeit wie der heutigen. So lautete das Credo an der HLW Hollabrunn, wo in Teamsitzungen die Idee reifte, das gesamte Schulleben drei Tage lang der mentalen Gesundheit zu widmen. Daraus entstanden sind die ersten „Mental Health Days“ der HLW/FW Hollabrunn, die unmittelbar vor den Herbstferien an der Schule stattgefunden haben. headtopics.com

Experten von über 20 verschiedenen Organisationen, darunter Sozialarbeiter, Psychologen, Ärzte, Lerncoaches sowie Lebens- und Sozialberater, wurden für Workshops und Vorträge für über 660 Schüler gewonnen. Zudem wurden vom Lehrerteam selbst weitere Workshops, die sich die Jugendlichen frei wählen durften, angeboten.

Abgerundet wurde das Programm mit einer thematisch passenden Buchausstellung, einem Stationenbetrieb und einem Spielfilm, der zum Nachdenken anregen sollte. Abschließend wurden diese drei Tage im Klassenrat-Setting von den Schülern mit ihren Lehrkräften reflektiert. headtopics.com

„Die Mental Health Days zeigten uns nicht nur, dass dieses umfassende Thema für uns alle von enormer Brisanz ist, sondern auch, dass Schule mehr ist, als nur nach Stundenplan zu unterrichten. Das Feedback war von allen Schulpartnern positiv und bestärkt uns darin, diesen Weg fortzusetzen“, betont Direktorin Marion Hofmann. Sie dankte dem Organisationsteam und allen, die sich auf diese „doch etwas andere Art des Unterrichts“ eingelassen haben.

Auszeit für körperliche und geistige GesundheitDer Autor berichtet über seine dreiwöchige Auszeit zur Pflege seiner körperlichen und geistigen Gesundheit und betont die positiven Auswirkungen auf Muskeln, Entspannung und soziale Interaktion. Weiterlesen ⮕

Schüler bauen Hochbeete für Caritas-WerkstattIm Rahmen der Aktion '72 Stunden ohne Kompromiss' haben Schüler des Piaristengymnasiums drei Hochbeete für die Caritas-Werkstatt in Krems gebaut. Weiterlesen ⮕

Schüler gründen Übungsfirma für nachhaltige BlumengesteckeDie Schüler der landwirtschaftlichen Schule in Mistelbach haben die Übungsfirma 'Kreativ mit Herz' gegründet, um individuelle und nachhaltige Blumengestecke herzustellen. Die Gestecke werden aus regionalen Rohstoffen hergestellt und erfreuen sich großer Beliebtheit. Weiterlesen ⮕

Elfjähriger Schüler meldet Einbruch im KindergartenEin 36-jähriger Mann bricht betrunken in Schule und Kindergarten ein, nachdem ein elfjähriger Schüler den Einbruch gemeldet hat. Weiterlesen ⮕

Schülerinnen und Schüler pflegen Ebreichsdorfer PriestergrabSchülerinnen und Schüler der Mittelschule kümmern sich von nun an auch um die Grabpflege. Weiterlesen ⮕

Veranstaltungen zur EU-Wahl als Vorbereitung für SchülerIn Österreich haben Jugendliche bereits seit vielen Jahren ab dem Alter von 16 Jahren das Recht zu wählen, und die nächste bedeutende Wahl steht im Juni 2024 an - die Europawahl. Weiterlesen ⮕