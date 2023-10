61-Jähriger soll Gutachter getäuscht haben, um Versehrtenrente zu erhalten

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ei etlichen Untersuchungen soll ein 61-Jähriger mehrere Gutachter hinters Licht geführt haben, um Versehrtenrente einzuheimsen. Wegen angeblich aufgemalter Hautverfärbungen wurde die Justiz stutzig. 26.223,25 Euro an Versehrtenrente soll ein 61-Jähriger zwischen 2015 und 2022 unrechtmäßig erhalten haben. Der deutsche Staatsbürger, ehemals in der Nähe von Fels am Wagram wohnhaft, soll jahrelang Folgeschäden eines angeblichen Arbeitsunfalls vorgetäuscht haben. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe.

Durch einen Sturz am Arbeitsweg im Jahr 2015 soll sich der 61-Jährige einen Bruch am linken Arm zugezogen haben, der ihm Jahre später immer noch Probleme bereitet. Auch soll diese Verletzung zu einem zweiten Unfall geführt haben. Der Waldviertler, nun in Gföhl wohnhaft, behauptet nämlich aufgrund eines Krampfes in seiner beschädigten Hand wieder bei der Arbeit von einer Leiter gefallen zu sein. headtopics.com

Über die Jahre wurden mehrere Gutachten durchgeführt, um den Gesundheitszustand des Angeklagten zu eruieren, mit verschiedenen Ergebnissen. Grundsätzlich erhielt der 61-Jährige zwischen 2015 und 2022 Versehrtenrente, die Höhe wurde allerdings immer wieder angepasst.Wegen der Verletzung durch den angeblichen Sturz von der Leiter versuchte der Angeklagte mehr Geld einzufordern.

Durch diese Klage kam es zu einem erneuten Gutachten, wobei die Gutachterin etwas bemerkt, was den anderen vor ihr nicht aufgefallen war. So klagte der Waldviertler über Hautverfärbungen an diversen Stellen, diese waren aber scheinbar nur aufgemalt. headtopics.com

