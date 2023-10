550.000 Euro Landesförderung für Amstettner Hauptplatz

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Vizebürgermeister Markus Brandstetter, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Bürgermeister Christian Haberhauer (von links) bei der Besichtigung der Baustelle am Amstettner Hauptplatz. oll des Lobs für das Projekt Schwammstadt war Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf in der Vorwoche bei einem Besuch der Baustelle am Amstettner Hauptplatz. Das Land wird es mit 550.000 Euro unterstützen.

Für Pernkopf, ressortzuständig für die Dorf- und Stadterneuerung, wird das Amstettner Zentrum zum Vorzeigemodell in Niederösterreich. „Es ist das größte Schwammstadtprojekt in Niederösterreich und ich bin sicher, dass bald viele Städte und Gemeinden Vertretungen schicken werden, um sich das anzusehen“, sagt der ÖVP-Politiker. Bislang hat es am Hauptplatz 140 Quadratmeter Grünfläche gegeben, künftig werden es 400 Quadratmeter sein. headtopics.com

Für Bürgermeister Christian Haberhauer wird nicht nur die Aufenthaltsqualität am Hauptplatz deutlich verbessert, „sondern die Schwammstadt wird als Rückhaltebecken auch das Kanalsystem deutlich entlasten.“ Der Stadtchef freut sich auch über die Aktivitäten der Banken im Zentrum – sowohl die Raiba als auch die Sparkasse haben ja ihre Gebäude umgebaut und modernisiert.

Die Bauarbeiten am Hauptplatz schreiten zügig voran. Am 6. November werden die ersten 22 Silberlinden gepflanzt. „Wir haben jetzt auch schon beim Brauhof mit den Arbeiten begonnen, damit wir sie rechtzeitig vor der nächsten Gastgartensaison abschließen können“, berichtet der Stadtchef. In der Adventzeit wird die Baustelle ruhen. headtopics.com

Üble Nachrede: FPÖ muss Gewessler 13.000 Euro zahlenDie steirische FPÖ muss Klimaschutzministerin Gewessler wegen übler Nachrede entschädigen. Das Oberlandesgericht Graz verurteilte die FPÖ-Landespartei zur Zahlung einer Entschädigung von 13.000 Euro. Weiterlesen ⮕

Bayern: Brand eines Wohnhauses mit angrenzender Scheune in Wurmannsquick → rund 300.000,- Euro SchadenWURMANNSQUICK (LANDKREIS ROTTAL-INN, BAYERN): Bei einem Brand eines ehemaligen landwirtschaftlichen „Sacherls“ wurden am 29. Oktober 2023 die Scheune und das angrenzende Wohnhaus total zerstört. Es entstand Sachschaden i. H. von ca. 300.000,- €. Weiterlesen ⮕

1,4 Milliarden Euro fehlen: Auch Lienzer Bad benötigt FinanzspritzeGanz Osttirol badet und die Stadt zahlt: Das ist für die Lienzer Bürgermeisterin nicht mehr machbar. Der Abgang ist enorm. Weiterlesen ⮕

– FPÖ muss Gewessler 13.000 Euro zahlenDie FPÖ Steiermark muss Klimaschutzministerin Leonore Gewessler wegen übler Nachrede entschädigen. Grund dafür ist die Verbreitung einer Bildmontage. Weiterlesen ⮕

Neues Notstromaggregat: 51.000 Euro für die VersorgungssicherheitDie Stadtgemeinde Weitra hat ein leistungsstarkes Notstromaggregat erworben, um für den Fall von Notfällen, wie einem Blackout oder anderen strombedingten Ausfällen, gerüstet zu sein. Weiterlesen ⮕

8 Euro in Trafik bringen Oberösterreicher 2,5 MillionenMit nur sechs Quicktipps wurde ein Lotto-Spieler aus Oberösterreich am Sonntag zum Multi-Millionär. In der fünften Kolonne hatte er die Glückszahlen. Weiterlesen ⮕