54-Jähriger erstochen – Verdächtiger in Justizanstalt

Am Montag gegen 17:30 Uhr, wurde die Polizei in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) über die Rettung zu einem Einsatz gerufen, der sich alsEin weiterer 45-jähriger Österreicher war ebenfalls in der Wohnung anwesend und steht laut Polizeiangaben im dringenden Verdacht, den 54-Jährigen im Zuge eines Streites mit einem Küchenmesser tödliche Verletzungen zugefügt zu haben.Die Tiroler Polizei wurde Montagabend nach Fieberbrunn gerufen.

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Tirol übernommen. Am Mittwoch teilten die Behörden schließlich mit, dass d er Beschuldigte 45-jährige Österreicher über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt Innsbruck überstellt wurde. Über die Verhängung der U-Haft wird voraussichtlich am Donnerstag entschieden.

Ebenfalls erschüttert eine Gewalttat Niederösterreich. Wieder kam es zu einem mutmaßlichen Mord an einer Frau, wieder war der (Ex-)Partner dringend tatverdächtig. Eine Reitstallbesitzerin (39), die auch beim AMS Kurse angeboten hat, soll mit einem Kopfschuss getötet worden sein. Ein Sprecher der FPNÖ bestätigte, dass sowohl das Opfer als auch der mutmaßliche Schütze FPÖ-Mitglieder waren. headtopics.com

Mordalarm in Fieberbrunn: 54-Jähriger mit Messer getötet, Verdächtiger festgenommenIn Fieberbrunn hat die Polizei in einer Wohnung einen leblosen Mann mit Stichverletzungen im Halsbereich gefunden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Weiterlesen ⮕

Gefährliche Drohnung:Polizisten lieferten Grazer Kollegen in die Justizanstalt einBereits im Vorjahr setzte es gegen einen erfahrenen Polizisten aus Graz disziplinäre Maßnahmen. Nun soll er ehemalige Kollegen sogar mit dem Umbringen bedroht haben. Er wurde festgenommen. Weiterlesen ⮕

Frauenleiche im Waldviertel entdeckt: Verdächtiger tot aufgefundenNach dem Fund einer Frauenleiche sucht die Polizei in einer groß angelegten Aktion nach einem 34-Jährigen. Am späten Nachmittag wurde der Mann tot in einer Scheune entdeckt. Weiterlesen ⮕

Reitstallbesitzerin tot aufgefunden: Verdächtiger FPÖ-Politiker auf der FluchtNach dem tragischen Tod einer 39-jährigen Reitstallbesitzerin in Niederösterreich steht ein FPÖ-Politiker unter Verdacht. Eine groß angelegte Fahndung ist im Gange. Weiterlesen ⮕

Geliebte erschossen – Verdächtiger tot aufgefundenNachdem er seine Geliebt erschossen haben soll, wurde der Verdächtige nun tot von der Polizei aufgefunden. Weiterlesen ⮕

Nach Frauenmord: Verdächtiger in Langenlois tot aufgefundenDer 34-Jährige, ein FPÖ-Lokalpolitiker, dürfte Suizid verübt haben. Die Polizei fand den eines Mordes verdächtigen Mann in einer Scheune in Langenlois (Bezirk Krems-Land). Weiterlesen ⮕