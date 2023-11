500.000 € für Porsche und Audi – Autos ständig kaputt

Ein Wiener Bauunternehmer verwirklichte sich vor einigen Jahren mit harter Arbeit einen seiner Träume: Er kaufte sich einige Luxus-Autos von deutschen Premium-Herstellern. Der Fuhrpark im Wert von rund 500.000 Euro kann sich sehen lassen: Der 32-Jährige ist heute im Besitz eines Porsche Panamera 4 E-Hybrid, eines Audi Q7, eines Audi A8L und eines Audi R8. Doch die Freude über die hochpreisigen Fahrzeuge hielt nicht lange an.

Seit 2020 ist der Unternehmer damit beschäftigt seine Boliden regelmäßig in die Werkstatt zur Reparatur zu bringen. Laut seiner Anwältin Susanne Kurtev ein enormer Zeitaufwand, der ihrem Mandanten bis dato nicht ersetzt wurde."Er ist in ständigem Kontakt mit Porsche, auch Termine auf Managerebene hat es mittlerweile gegeben", so Kurtev im""-Talk. Geholfen habe das bislang aber nicht.

Mittlerweile hat der Fuhrpark des Wiener Unternehmers eine Historie voll mit Werkstattbelegen, die so dick sind wie ein Telefonbuch."Es kann doch nicht sein, dass alle meine Autos Montags-Fahrzeuge sind. Auch meine bisherige Engelsgeduld hat einmal ein Ende", ärgert sich der 32-Jährige im"Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute. headtopics.com

Liste mit 500 Personen: Erste Ausländer verlassen Gazastreifen über Grenzübergang RafahMenschen mit doppelter Staatsbürgerschaft dürfen ausreisen. Auch Verletzte will Ägypten aufnehmen. Bei den Bodenkämpfen sind laut Israel elf Soldaten ums Leben gekommen. Im Westjordanland kommt es... Weiterlesen ⮕

Damentennis in Linz: Vorstoß in eine neue LigaDas WTA-Event erfährt eine kräftige Aufwertung und wird 2024 erstmals als WTA-500-Turnier ausgetragen. Weiterlesen ⮕

Linzer Damentennis-Turnier wird zu 500er aufgewertetDas traditionelle Frauentennis-Turnier in Linz wird ab 2024 eine Kategorie höher als WTA 500 ausgetragen. Weiterlesen ⮕

Linzer Damentennis-Turnier wird kräftig aufgewertetDas traditionelle Frauentennis-Turnier in Linz wird ab 2024 eine Kategorie höher als WTA 500 ausgetragen. Weiterlesen ⮕

Tunnelnetzwerk im Gazastreifen - Die Geheimwaffe der HamasEin 'unterirdischer Albtraum': Laut einer Studie der US-Militärakademie West Point gibt es im Gaza-Streifen ein Netzwerk von 1.300 Tunneln auf einer Gesamtlänge von 500 Kilometern. Diese Tunnel stellen eine große Herausforderung für die israelische Armee im Kampf gegen die Hamas dar. Weiterlesen ⮕

Hamas: Eine der reichsten extremistischen Gruppen der WeltDie Hamas, eine extremistische Gruppe, die angeblich jährliche Einnahmen von über 500 Millionen Dollar erzielt, wird zu den fünf reichsten Extremistengruppen der Welt gezählt. Sie erhält Zuwendungen von befreundeten Nationen wie dem Iran und Ländern am persischen Golf sowie Spenden von Palästinensern im Ausland. Die Hamas profitiert auch von Zahlungen von NGOs und aus Europa, die eigentlich für das Volk bestimmt sind. Korruption ist weit verbreitet und die Führer der Hamas leben in luxuriösen Villen und essen in den teuersten Restaurants. Weiterlesen ⮕