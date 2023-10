50 Räder in Wien und Niederösterreich gestohlen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:in bereits im September in der Donaustadt festgenommener Ungar soll seit Jänner 2021 in Wien sowie Niederösterreich mehr als 50 Räder gestohlen haben.

Der 46-Jährige hatte als Mitarbeiter einer Reinigungsfirma Zugang zu einigen Fahrradräumen, aus denen er hochpreisige E-Bikes mitgehen ließ. Der angerichtete Schaden soll etwa 90.000 Euro ausmachen, berichtete die Exekutive am Montag.

Der Mann war der Polizei ins Netz gegangen, da ein bestohlener Besitzer sein entsprechend ausgerüstetes Rad per GPS geortet hatte. In Pkw bzw. am Wohnort des Verdächtigen fanden die Beamten einige Bikes. Nur zu diesen ist der Ungar geständig, leugnet aber alle Fakten, die ihm bisher nicht eindeutig nachzuweisen sind. headtopics.com

Von den Rädern konnten bisher nicht alle den rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden. Dies trifft auch auf ein weiteres Rad zu, mit dem ein amtsbekannter 50-jähriger Slowake Mitte Oktober auf frischer Tat erwischt worden war.

