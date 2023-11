5:1! Rapid schießt sich souverän ins Cup-Viertelfinale

Rapid nahm die Hürde Amstetten am Mittwochabend ohne Mühe! Die Hütteldorfer siegten im Cup-Achtelfinale beim Tabellenletzten der zweiten Liga souverän mit 5:1. Marco Grüll stach mit zwei Toren und einem Assist als Matchwinner hervor.Die Hütteldorfer dominierten die Niederösterreicher von Beginn an, wurden ihrer Favoritenrolle trotz schwieriger Wochen in der Bundesliga gerecht.

In Amstetten brachte Grüll die Gäste nach einem halben Stunde vom Elfmeterpunkt auf die Siegerstraße (30.). Nicolas Kühn erhöhte kurz danach auf 2:0 (39.). Roman Kerschbaum (54.) und Grüll (57.) mit seinem zweiten Tor sorgten für klare Verhältnisse. Ex-Rapidler Dominik Starkl erzielte den Ehrentreffer (64.), Fally Mayulu setzte den Schlusspunkt zum 5:1 (85.).

Trainer Zoran Barisic jubelte:"Ich bin sehr zufrieden. Spielerisch war vieles unglaublich gut von meinem Team. Souverän eine Runde weiter. Genau das, was wir wollten, haben wir geschafft."Rapid folgte Rivale Austria Wien, dem LASK, Salzburg und den Außenseitern Leoben und St. Pölten ins Viertelfinale. Salzburg (gegen Hartberg) und der LASK (gegen Kapfenberg) mussten am Mittwoch gehörig zittern, setzten sich jeweils erst im Elfmeterschießen durch. headtopics.com

Am Donnerstag folgen zwei weitere Duelle: das mit Spannung erwartete Derby zwischen GAK und Sturm Graz, sowie Altach gegen Blau-Weiß Linz.

