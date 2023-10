48-Jähriger geht nach Hornissen-Stich auf Krücken

" auf seiner Terrasse entdeckt und versucht, sie zu vertreiben. Als Velardi es sich jedoch gemütlich machte, spürte er einen unerträglichenEine der Insekten war noch auf dem Boden unter dem Tisch gewesen."Ich wusste sofort, dass es sich nicht um einen normalen Wespenstich handelte", erklärt der 48-Jährige gegenüber dem"Guardian".

Der Zoologe Andrea Lunerti entfernt im Auftrag der Stadtverwaltung die Nester."Ich erhalte im Moment so viele Anrufe von überall her", sagt er."Die Leute sehen diese großen Insekten herumfliegen und die Nester sind riesig. Manchmal hat es darin 700 bis 1.000 Tiere."Vor kurzem sei er zum Beispiel zu einer älteren Frau gerufen worden, die aus dem Urlaub zurückgekommen war und in einem Spalt ihres Badezimmers ein Nest mit 800 Hornissen vorfand.

Lunerti sagt, dass sowohl die anhaltenden hohen Temperaturen als auch Roms Abfallprobleme zur Ausbreitung der Insekten beitragen."Rom ist eine sehr schmutzige Stadt mit der schlechtesten Abfallwirtschaft – überall gibt es offene Mülltonnen", so Lunerti. Zudem seien die Hornissen zwar groß, aber sehr schlank, wodurch sie gut in Risse in Gebäuden kommen und sich dort einnisten und ausbreiten können. headtopics.com

