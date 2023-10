44. Wandertag der Feuerwehr Schenkenfelden

Nach dem Eintreffen beim Feuerwehrhaus Schenkenfelden konnte stellvertretend für den Bezirks-Feuerwehrkommandanten Brandrat Christian Breuer alle Teilnehmer sowie die Abschnitts-Feuerwehrkommandanten Brandrat Karlheinz Pillinger und Brandrat Kurt Reiter, die Ehrendiensgradträger Manfred Mayrhofer, Heinz Huber und Ehrengäste mit Bürgermeisterin Doris Leitner und seitens der Bezirks-Hauptmannschaft Margit Mayer-Weber sowie Feuerwehr-Führungskräfte des Bezirkes zum 44.

Dieser Wandertag wird wie jedes Jahr von den Raiffeisenbanken des Bezirkes unterstützt, und ein Sponsorbetrag in der Höhe von € 2600.- durch Ortsstellenleiter Heinz Eidenberger übergeben. Die Wanderstrecke führte vom Feuerwehrhaus nach Lichtenstein wo nach halber Strecke eine Labstation eingerichtet wurde. Dort hatten die Helfer der Feuerwehr Schenkenfelden 1900 Käse und Wurstbrote mit 200 Liter Saft für die Teilnehmer vorbereitet.

Danach ging es entlang der Gemeindegrenze durch den Ortsteil Tischberg wieder zurück nach Schenkenfelden wo nach 8,5 Km bei einer kleinen Stärkung der Abschluss dieses schönen Wandertages stattfand.

