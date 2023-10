400 begeisterte Kids wurden in Altlengbacher Zauberschule aufgenommen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Direktor Horst Reschreiter begrüßte mit seinen Lehrerinnen Claudia Dürmoser, Anja Lustig und Bibiane Klum die Zauberschüler.Der Andrang in die Zauberschule war gewaltig.

Bei herrlichem Wetter eröffnete der Kulturverein Freikult unter Schulleiter Horst Cornelius Wilfried Reschumboldt die erste Zauberschule am Sonnenweg. Der Andrang war riesig, über 400 Kinder wollten unbedingt in die magische Schule aufgenommen werden. Zuerst mussten sie natürlich Zauberprüfungen absolvieren. Ausgerüstet mit dem „Stein der Weisen“, begaben sich die Kids auf die Reise.

Die vielen Kinder – verkleidet als Harry Potter, Ron oder Hermine – zeigten sich begeistert vom magischen Angebot in Altlengbach. „Es war ein unvergesslicher Tag für mein Team und die Kids. Alle Besucherinnen und Besucher kamen toll verkleidet und erweckten unsere Zauberschule zum Leben“, freute sich Freikult-Obmann Horst Reschreiter. headtopics.com

