40-Jähriger gönnt sich illegalen Snack in Wiener Supermarkt

Ein 40-Jähriger soll sich Sonntagmittag in einem Supermarkt in Wien-Landstraße einen illegalen Snack gegönnt haben.

Der Mann hatte sich mittels eines Codes, woher er diesen kannte, war zunächst unklar, Zutritt verschafft, jedoch auch einen Alarm ausgelöst, berichtete die Polizei am Montag., wurde aber unterbrochen, bevor er als Nachtisch einen Kinder Maxi King verzehren konnte. (APA)

