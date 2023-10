– 39-Jährige mit Kopfschuss getötet

(Bezirk Zwettl): Eine Reitstallbesitzerin (39) soll mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet worden sein. Ihre Leiche sei bereits am Sonntag gefunden worden, berichtet die"Kronen Zeitung" – laut dem Bericht gelte der Lebensgefährte der Frau als dringend tatverdächtig und werde per Großfahndung der Polizei gesucht.

US-Medien berichten, dass der aus der Sitcom"Friends" bekannte Schauspieler am Samstag tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde.27.10.2023:"Keine Perspektive auf Frieden": So steht es um Ukraine.24.10.2023: Red-Bull-Fans buhten Verstappen bei Siegerehrung aus.

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen. headtopics.com

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier.

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet. headtopics.com

Christian Haselberger aus Purgstall ist einer von 94 neuen MeisternBei einem Festakt in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich überreichten LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landwirtschaftskammer-Niederösterreich-Präsident Johannes Schmuckenschlager 94 erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen ihre Meisterbriefe. Weiterlesen ⮕

Ökologischer Grünraumpfleger für KaltenleutgebenNiederösterreich verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: Alle Parks und öffentlichen Grünflächen sollen biologisch gepflegt werden. Weiterlesen ⮕

Auf die Hausbanken in Niederösterreich ist VerlassDie von Eric Ferstl und Kerstin Strobach im Auftrag der Wirtschaftskammer Niederösterreich erstellte Studie „Banken in Niederösterreich 2022“ zeigt, dass die niederösterreichischen Banken trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie eine solide Performance aufweisen, insbesondere in Bezug auf Kreditvergabe, Finanzstabilität und... Weiterlesen ⮕

Weitere falsche Polizisten in Wien und Niederösterreich festgenommenNach zwei Festnahmen im oststeirischen Fürstenfeld haben Ermittler in Wien und Niederösterreich nun zwei weitere falsche Polizisten geschnappt. Die beiden Männer im Alter von 20 und 27 Jahren sollen an zumindest vier solchen Betrugshandlungen als falsche Polizisten bundesländerübergreifend beteiligt gewesen sein. Weiterlesen ⮕

Niederösterreich: Dobersberg verliert gegen St. BernhardDer Aufsteiger Dobersberg musste sich gegen St. Bernhard geschlagen geben. Trotz wichtiger Ausfälle konnte Torwart Gottfried Wolf eine höhere Niederlage verhindern. Weiterlesen ⮕