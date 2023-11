36-Jähriger tot in Itter gefunden: Obduktion bestätigt Verdacht

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Mord in Itter: 36-Jähriger mit scharfem Gegenstand getötetDienstagabends wurde in einer Wohnung in Itter die Leiche eines 36-Jährigen gefunden. Die Polizei ist sich nun sicher: Es war Mord. Der Mann fiel einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Das ergab die Obduktion. Von Tatwaffe und Täter fehlt noch jede Spur. Weiterlesen ⮕

25-Jähriger wurde Opfer einer Messer-Attacke in Wien-FavoritenVier Männer griffen ihr Opfer am Montagabend auf einer Parkbank an und fügten ihm am Arm Schnittverletzungen zu. Weiterlesen ⮕