36-Jähriger in Tirol tot gefunden: Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Ein 36-jähriger Mann ist am Dienstagabend in einer Wohnung im Ortsgebiet von Itter (Bezirk Kitzbühel) tot aufgefunden worden. Der Leichnam wies nach Angaben der Polizei deutliche Spuren von Gewalteinwirkung am Hals auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 059133/703333 beim Landeskriminalamt zu melden.

Am Mittwochvormittag dauerten umfangreiche Ermittlungen und Befragungen des Landeskriminalamtes Tirol an. Eine Obduktion des Mannes war für Mittwoch geplant. Wer im Bereich Itter in den vergangen Tagen ungewöhnliche Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, wird gebeten, sich umgehend an die Polizei zu wenden. (APA)

Snowboarder stürzte in Tirol rund zehn Meter in GletscherspalteDer Mann blieb kopfüber hängen. Er konnte befreit werden und musste verletzt ins Spital geflogen werden. Weiterlesen ⮕

Alarm um Fehlbefunde bei Tirol Kliniken: 10.000 Abstriche müssen neu überprüft werdenWegen Verdachts auf falsche Befunde bei Gebärmutterhalsabstrichen wurden Screenings neuerlich ausgewertet. Die eigene Pathologie „Innpath“ ließ bisher 9000 Gebärmutterhalsabstriche neu befunden. Weiterlesen ⮕

Tirol: Rettungsfahrzeug auf nasser Fahrbahn umgekipptDas Fahrzeug geriet während eines Einsatzes ins Schleudern. Die Beifahrerin wurde verletzt. Weiterlesen ⮕

Tirol: Tödliche Messerattacke in FieberbrunnEin 45-Jähriger dürfte im Zuge eines Streits einen 54-Jährigen in einer Wohnung erstochen haben. Ermittlungen laufen. Weiterlesen ⮕

Mann in Tirol mit Messer getötet, Verdächtiger festgenommenIm Tiroler Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) ist Montagnachmittag in einer Wohnung ein 54-jähriger Mann leblos mit Stichverletzungen am Hals aufgefunden worden. Weiterlesen ⮕

Erste große Neuschnee-Mengen auf den Bergen, Wetterkapriolen in Tirol halten anSkigebiete wie Hintertux, Ischgl oder St. Anton jubeln über Schnee, während die tieferen Lagen mit teils großen Regenmengen zu kämpfen haben. Die Wetterschleife aus Föhn, Regen und Kälte wiederholt sich diese Woche voraussichtlich noch zwei Mal. Weiterlesen ⮕