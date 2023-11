36-Jähriger in Tirol tot aufgefunden: Polizei geht von Verbrechen aus

) tot aufgefunden worden.

Der Leichnam wies nach Angaben der Polizei deutliche Spuren von Gewalteinwirkung am Hals auf.Opfer eines Gewaltverbrechens

36-Jähriger in Tirol tot gefunden: Polizei geht von Gewaltverbrechen ausEs gibt deutliche Spuren von Gewalteinwirkung am Hals des Mannes. Die Polizei sucht nach Zeugen bzw. Hinweisen. Weiterlesen ⮕

Entschuldigt er sich für Verbrechen?:Charles‘ heikle Kenia-Visite im kolonialen SchattenBritischer König muss beim Besuch in Kenia das Andenken an seine Mutter bewahren, aber auch die Verbrechen des Empire ansprechen. Weiterlesen ⮕

Tirol: Polizisten halten Autobrand in Innsbruck mit Feuerlöscher im ZaumINNSBRUCK (TIROL): Am 31. Oktober 2023 gegen 22:56 Uhr kam es in Innsbruck, Höttinger Au 74, auf der Fahrbahn vor dem dortigen Gebäude zu einem Pkw-Brand. Die Lenkerin gab an, dass es während der Fahrt zu einer Rauch- und Flammenentwicklung im Bereich des Motorblockes gekommen sei. Weiterlesen ⮕

Die Nordmänner wollen jetzt Dominator Tirol fordernNach enger Kiste gegen Sokol/Post SV wollen die Waldviertler am Samstag auch Dominator Tirol fordern. Weiterlesen ⮕

Murenabgang auf der Brennerautobahn in TirolIn der Nacht von Montag auf Dienstag ist es im Gemeindegebiet von Gries am Brenner in Tirol aufgrund starker Regenfälle zu einem Murenabgang gekommen. Dabei wurde auch die Brennerautobahn (A13) auf beiden Fahrtrichtungen verschüttet. Weiterlesen ⮕

Tirol: Tote Frau (88) in Bachbett gefundenEin 39-Jähriger entdeckte bei Mariastein im Bezirk Kufstein eine tote Frau in einem Bachbett. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Weiterlesen ⮕