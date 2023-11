36-Jähriger in Tirol offenbar gewaltsam getötet

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

in 36-jähriger Mann ist am Dienstagabend in einer Wohnung im Ortsgebiet von Itter (Bezirk Kitzbühel) tot aufgefunden worden. Der Leichnam wies nach Angaben der Polizei deutliche Spuren von Gewalteinwirkung am Hals auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 059133/703333 beim Landeskriminalamt zu melden.

Am Mittwochvormittag dauerten umfangreiche Ermittlungen und Befragungen des Landeskriminalamtes Tirol an. Eine Obduktion des Mannes war für Mittwoch geplant. Wer im Bereich Itter in den vergangen Tagen ungewöhnliche Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, wird gebeten, sich umgehend an die Polizei zu wenden. headtopics.com

