33 Pilger feierten Messe in Maria Dreieichen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:19 Personen machten sich am 21. Oktober um 6.30 Uhr, trotz kurzfristiger Verschiebung, von Hollenbach auf den Weg nach Maria Dreieichen.

Bei herrlichem Herbstwetter wuchs die Pilgerschar im Laufe des Tages auf 33 Personen an. Nach kurzen Pausen in Groß-Siegharts, Ellends, dem Mittagessen in Ludweis, Pausen in St. Bernhard und Horn feierten die Pilger am Abend mit Pater Michael Hüttl die Wallfahrermesse in Maria Dreieichen, welche von der Singgemeinschaft Hollenbach musikalisch umrahmt wurde.

Ein herzliches Danke gilt den Kreuzträgerinnen Elfriede Eipeltauer und Monika Rupp-Pöckl, der Vorbeterin Veronika Böhm, den Begleitfahrern Andreas König und Franz König-Serych sowie den vielen Helfer bei der Verpflegung. headtopics.com

RX Austria (Reed Messe): Chefwechsel vor geplantem RückzugIvo Sklenitzka löst Benedikt Binder-Krieglstein als CEO von RX Austria ab. Weiterlesen ⮕

Geiselnahme in Japan: Mann hat Personen in Postamt in seiner GewaltZwei Menschen wurden zuvor in nahegelegenem Spital durch Schüsse verletzt. Ob die Ereignisse in einem Zusammenhang stehen ist noch unklar. Weiterlesen ⮕

Bayern: Vier Personen mit leichter Rauchgasvergiftung bei ausgedehntem Wohnungsbrand in BayreuthBAYREUTH (BAYERN): Am Montagmittag, dem 30. Oktober 2023, sorgte ein Zimmerbrand in Bayreuth für einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Kriminalpolizei Bayreuth führt die Ermittlungen zur unklaren Brandursache. Weiterlesen ⮕

Liste mit 500 Personen: Erste Ausländer verlassen Gazastreifen über Grenzübergang RafahMenschen mit doppelter Staatsbürgerschaft dürfen ausreisen. Auch Verletzte will Ägypten aufnehmen. Bei den Bodenkämpfen sind laut Israel elf Soldaten ums Leben gekommen. Im Westjordanland kommt es... Weiterlesen ⮕

Bankomat-Betrieb in Maria Anzbach ist gesichertBankomat-Betrieb beim Unimarkt sollte eingestellt werden. Neues Unternehmen konnte aber gefunden werden, das Geldautomat betreibt. Der Beschluss wurde vom Gemeinderat nun einstimmig gefasst. Weiterlesen ⮕

RX Austria: Neuer Chef und geplanter RückzugDer Messerveranstalter RX Austria & Germany (vormals Reed Messe) plant den Verkauf seines Österreich-Geschäftes unter dem neuen CEO. Weiterlesen ⮕