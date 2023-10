33.724 geleistete Einsatzstunden im Bezirk Tulln

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Beim Bezirksfeuerwehrtag waren viele Ehrengäste, darunter Nationalrat Johann Höfinger, Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Burkhart, Bürgermeisterin Marion Török, Bundesrat Andreas Arthur Spanring und Bezirkshauptmannstellvertreterin Renate Giller-Schilk.Im Donauhof in Zwentendorf fand der heurige Feuerwehrtag des Bezirkes Tulln statt, feierlich vom Musikverein Zwentendorf umrahmt.

Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Burkhart konnte dazu zahlreiche Feuerwehrmitglieder sowie Ehrengäste von Rettungsdiensten, der Polizei, dem Bundesheer und aus der Politik begrüßen. Zu Beginn wurde in einem Film die Leistungsbilanz der 96 Feuerwehren des Bezirks präsentiert. Bei 3,162 Einsätzen wendeten die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden des Bezirks 33,724 ehrenamtliche Stunden auf, um den Mitmenschen zu helfen. headtopics.com

Die Bezirkssachbearbeiter berichteten über Neuigkeiten und Tätigkeiten aus ihren Bereichen. Dabei wurde die Jugendarbeit besonders hervorgehoben, so gibt es inzwischen sieben Kinderfeuerwehren, die letzte wurde in Heiligeneich gegründet.

Die Gedenkminute für verstorbene Kameraden gestaltete Bezirksfeuerwehrkurat Pius Reinhard Feiler, Bürgermeisterin Marion Török, Bezirkshauptmannstellvertreterin Renate Giller-Schilk und Bundesrat Andreas Arthur Spanring unterstrichen die Bedeutung und Wichtigkeit der Feuerwehren - über den Einsatzdienst hinaus - in Tradition, Gesellschaft und Jugendarbeit. Mit der Landeshymne und dem Auszug der Feuerwehrfahnen endete der Tullner Bezirksfeuerwehrtag. headtopics.com

