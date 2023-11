32 Punkte: Demarcus Demonia besticht bei klarem Sieg von Traiskirchen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Wenn die Traiskirchen Lions in dieser Saison gewinnen, dann wird es ein Schützenfest. Das war so bei den Liga-Siegen gegen Fürstenfeld und Eisenstadt, als auch im Cup gegen Klagenfurt.

Traiskirchen gab die Führung danach nicht mehr aus der Hand, ging mit einem 22:18 in die erste Viertelpause. Zu Beginn des zweiten Abschnitts war zunähst alles in Richtung der Lions. Der an diesem Tag überragende US-Guard Demarcus Demonia sorgte in Spielminute 13 für die erste zweistellige Führung (31:20).

Mit 70:48 ging es ins letzte Viertel. In den letzten zehn Minuten plätscherte das Spiel vor sich, mit leichten Vorteilen für die Traiskirchner, die keinen Lauf der Wiener zuließen und auch das vierte Viertel mit +4 für sich entschied. Der Gesamtscore nach 40 Minuten lautete somit 87:61. Herausragend bei den Lions: Wie bereits erwähnt Demarcus Demonia, der 32 Punkte scorte - eine Bestmarke in der heurigen Superliga-Saison. headtopics.com

Mit dem dritten Sieg im fünften Superliga-Spiel sind die Lions am Weg zum anvisierten Top-Sechs-Platz im Soll. Weiter geht es am Sonntag (17.30 Uhr) zuhause gegen die Oberwart Gunners. Die Südburgenländer unterlagen zu Allerheiligen überraschend in Graz mit 71:83.Fifolt (21 Punkte/19 Rebounds), Schmit (10/1), Szkutta (9/2), Wlasak (9/1), John (6/1), Kuchar (4/1), Kuresevic (2/3), D'Angelo (0/7), Karian (0/1), Konzet (0/1), Onyemaechi (0/0), Emiohe (0/0).

