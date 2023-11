31 Österreicher aus Gazastreifen nach Ägypten evakuiert

Das teilte das Außenministerium am Abend in einer Aussendung mit."Wir sind sehr erleichtert, dass es heute am späten Nachmittag gelungen ist, eine erste Gruppe von 31 Österreicher:innen (...) in Sicherheit zu bringen", hieß es. Österreich gehört zu den ersten Ländern, dessen Staatsbürger ausreisen konnten.

Es handle sich dabei hauptsächlich um Doppelstaatsbürger, die in Gaza ihren Lebensmittelpunkt haben oder auf Familienbesuch waren, darunter zehn Minderjährige. Die Jüngste ist ein sechsjähriges Mädchen, so das Außenamt.

