31 Österreicher aus dem Gazastreifen evakuiert

Palästinensische Krankenwagen am Grenzübergang Rafah zu Ägypten als Dutzende ausländische Passträger aus dem Gazastreifen evakuiert werden. Aufgenommen am 1. November 2023.Große Erleichterung über die Evakuierung von Österreicher aus Gaza! Am späten Mittwochnachmittag ist es gelungen, eine erste Gruppe von 31 Österreichern über den Grenzübergang Rafah im Süden Gazas nach Ägypten zu evakuieren und so in Sicherheit zu bringen.

"In den letzten Wochen sind die diplomatischen Kanäle heißgelaufen, um bei Partnern in der Region auf eine Öffnung des Grenzübergangs Rafah hinzuwirken. Umso mehr freut es mich, dass wir heute 31 Österreicher:innen und ihre Angehörigen aus Gaza herausbringen konnten. Sofort nach dem brutalen Terrorangriff der Hamas auf Israel hat unser Team BMEIA sein rot-weiß-rotes Sicherheitsnetz aufgespannt, um die Österreicher:innen vor Ort zu unterstützen.

"Wir hoffen, dass auch die verbleibenden Österreicher so schnell wie möglich aus Gaza ausreisen können. Vor Ort ist noch eine Handvoll ausreisewilliger Österreicher und deren Angehörige. Wir werden weiterhin nichts unversucht lassen, um auch ihnen eine rasche und vor allem sichere Ausreise zu ermöglichen", so das Ministerium.

Bolivien verurteilt israelische Militäroffensive im GazastreifenDas bolivianische Außenministerium hat die israelische Militäroffensive im Gazastreifen abgelehnt und verurteilt. Gleichzeitig wurde ein Ende der Angriffe gefordert. Weiterlesen ⮕

Ägypten nimmt Verletzte aus dem Gazastreifen aufAngesichts der israelischen Bombardierungen des Gazastreifen will Ägypten ab Mittwoch Verletzte aus dem Palästinensergebiet aufnehmen. Weiterlesen ⮕

Hamas kündigt baldige Freilassung ausländischer Geiseln anDer bewaffnete Arm der im Gazastreifen herrschenden Hamas hat die baldige Freilassung mehrerer ausländischer Geiseln angekündigt. Weiterlesen ⮕

Tunnelnetzwerk im Gazastreifen - Die Geheimwaffe der HamasEin 'unterirdischer Albtraum': Laut einer Studie der US-Militärakademie West Point gibt es im Gaza-Streifen ein Netzwerk von 1.300 Tunneln auf einer Gesamtlänge von 500 Kilometern. Diese Tunnel stellen eine große Herausforderung für die israelische Armee im Kampf gegen die Hamas dar. Weiterlesen ⮕

Dutzende Tote nach Luftangriff in Flüchtlingslager im GazastreifenIsrael fängt erstmals eine Boden-Boden-Rakete mit dem neuen „Arrows“-System über dem Roten Meer ab. Die WHO warnt vor einer Gesundheitskatastrophe im Gaza-Streifen. Hamas und Iran tauschen sich in... Weiterlesen ⮕

Dutzende Tote nach Rakateneinschlägen in einem Vertriebenencamp im GazastreifenHamas und Iran tauschen sich in Katar über den Gazakrieg aus. Israel fängt erstmals eine Boden-Boden-Rakete mit dem neuen „Arrows“-System über dem Roten Meer ab. Die WHO warnt vor einer Gesundheitskatastrophe im Gaza-Streifen. Weiterlesen ⮕