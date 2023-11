30Jahre Maastricht-Vertrag: Das lose Korsett des Euros

Wäre ich ein Deutscher, hätte ich wenig Lust, meine Währung einem Franzosen anzuvertrauen, oder, noch schlimmer, einem Italiener. Oder aber, ich würde Garantien verlangen.“ Der namenlose Leitartikler der Tageszeitung „“ nahm sich am 28. Februar 1992 recht trocken der Frage an, welche Folgen die Währungsunion für Europa haben werde. Drei Wochen zuvor hatten die zwölf Staats- und Regierungschefs dessen, was damals nochDas Weltgeschehen war stürmisch.

Die Schaffung einer europäischen Einheitswährung, die damals noch lange nicht Euro hieß, sondern ECU („European Currency Unit“, also Europäische Währungseinheit), und mit der man auch noch nicht bezahlen konnte, war das Ergebnis von vier Jahrzehnten französischer Diplomatie. „Die Franzosen haben seit den 1950er-Jahren eine Währungsunion angestrebt, um dieunter Kontrolle zu bekommen“, sagte Seghers. Ein kühnes Ansinnen.

Vertrag von OMV-Finanzchef Florey bis Juni 2025 verlängertReinhard Florey ist seit 2016 Finanzvorstand der OMV. Davor war er bei dem finnischen Stahlkonzern Outukumpu. Weiterlesen ⮕

Grub weiß die „Perle Anna“ zu schätzenNicole Fendesack und das Enseble Lampenfiba präsentieren das Stück im Feuerwehrhaus Grub. Weiterlesen ⮕

Eklat am Traisner Schutzweg: GeldstrafeTraisner soll am Zebrastreifen auf das Auto eines Unternehmers getreten haben. Dieser streitet es ab, das Gericht sah das anders. Weiterlesen ⮕

Vergnügliches, vielfarbiges HerbstkonzertDas Konzert des Musikvereins St. Peter in der Au begeisterte mit einem fein gegliederten Programm, das das Publikum von der „Grande Fanfare“ bis zu „Bruce Springsteen in concert“ führte. Weiterlesen ⮕

Attentat auf Bürgermeister:Vor 20 Jahren rettete ihm seine Armbanduhr das LebenAm 6. November 2003 wurde Johann Straner, damals Bürgermeister von Fohnsdorf, Opfer eines Schussattentates. 20 Jahre und weitere Schicksalsschläge später haben wir ihn zum Gespräch gebeten. Weiterlesen ⮕

Neue Ausgabe der Minispiel-Sammlung 'Jackbox Party Pack' jetzt auch auf DeutschDie beliebte Minispiel-Sammlung 'Jackbox Party Pack' geht in ihre zehnte Runde und ist nun auch komplett auf Deutsch verfügbar. Das Spiel ermöglicht es, mit mehreren Spielern lokal oder online zu spielen, wobei nur ein Mitspieler das Spiel besitzen muss. Die anderen Spieler können einfach mit ihren Mobilgeräten in das Spiel einsteigen. Zuschauer können das Spiel auch über Discord und Co. auf ihren Bildschirmen verfolgen. Weiterlesen ⮕