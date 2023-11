30 Jahre Maastricht-Vertrag: Das lose Korsett des Euros

Wäre ich ein Deutscher, hätte ich wenig Lust, meine Währung einem Franzosen anzuvertrauen, oder, noch schlimmer, einem Italiener. Oder aber, ich würde Garantien verlangen.“ Der namenlose Leitartikler der Tageszeitung „“ nahm sich am 28. Februar 1992 recht trocken der Frage an, welche Folgen die Währungsunion für Europa haben werde. Drei Wochen zuvor hatten die zwölf Staats- und Regierungschefs dessen, was damals nochDas Weltgeschehen war stürmisch.

Die Schaffung einer europäischen Einheitswährung, die damals noch lange nicht Euro hieß, sondern ECU („European Currency Unit“, also Europäische Währungseinheit), und mit der man auch noch nicht bezahlen konnte, war das Ergebnis von vier Jahrzehnten französischer Diplomatie. „Die Franzosen haben seit den 1950er-Jahren eine Währungsunion angestrebt, um dieunter Kontrolle zu bekommen“, sagte Seghers. Ein kühnes Ansinnen.

