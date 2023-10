3. Weißwurstparty im Vereinshaus Kleinmeinharts

waren dabei: Gerhard Haider, Jasmin Weichselbaum, Pfarrmoderator Herbert Reisinger, Obmann-Stellvertreter Thomas Hobegger, Obmann Thomas Maurer und Schriftführerin Michaela Hahn.Der Dorferneuerungsverein Kleinmeinharts lud zur 3. Weißwurstparty in das Vereinshaus ein.

Angeboten wurden Weißwürste mit Brezn und Leberkäsesemmeln. Dementsprechend vorbereitet wurde dieses Fest vom Obmann des Dorferneuerungsvereines Thomas Maurer und seinen vielen Helfern. Die Organisatoren konnten sich über einen guten Besuch freuen. Der Reinerlös dient zur Fertigstellung des Gemeinschaftshauses.

Weiterlesen:

noen_online »

Arnold Schwarzenegger und Freundin führen Promiauflauf bei Weißwurstparty anArnold Schwarzenegger und Freundin Heather Milligan waren die Stars bei der Jubiläumsausgabe der Weißwurstparty im Stanglwirt. Weiterlesen ⮕

Preise, Kategorien, Auktion: So kommt man zu Tickets für die WeißwurstpartyDie Weißwurstparty beim Stanglwirt gehört bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel schon zu den großen Feier-Klassikern. So kommt man an die begehrten Tickets: Weiterlesen ⮕

Flughafenfest, „Tag der offenen Tür“ im Landhaus und Co.: Das war der Nationalfeiertag in TirolKonzerte, exklusive Treffen mit Landeshauptmann Mattle, Kinderprogramm: Am Nationalfeiertag wurde in Tirols Landeshauptstadt einiges geboten. Das Landhaus öffnete seine Tore und das Innsbrucker Flughafenfest lud erstmals seit 2019 wieder Besucher an. Weiterlesen ⮕

Umfrage: Mehrheit der Bevölkerung für Abschaffung der ORF-HaushaltsabgabeLaut einer Umfrage sprechen sich 70 Prozent der Befragten dafür aus, die ORF-Haushaltsabgabe für Nicht-Nutzer abzuschaffen. Nur 19 Prozent sind dafür, dass alle die Gebühr zahlen. Besonders kritisch sind FPÖ-WählerInnen. Weiterlesen ⮕

Eichgraben: Jubiläumsausgabe der Gemeindezeitung würdigt das Engagement der VereineDie Jubiläumsausgabe der Gemeindezeitung der Marktgemeinde Eichgraben erscheint im Jänner 2024 und soll einen Rückblick über das Jahr 2023 bieten sowie die Vorstellung aller Vereine, die sich bei den 100 Jahre-Eichgraben-Aktivitäten engagiert haben. Weiterlesen ⮕

Abend der offenen Tür an der Mittelschule EichgrabenDie Mittelschule Eichgraben lud zum Abend der offenen Tür ein. Schüler und Lehrkräfte präsentierten die verschiedenen Schwerpunkte der Schule und standen für Fragen zur Verfügung. Weiterlesen ⮕