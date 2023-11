3 Mio. Euro! Diese Firma muss eine hohe Strafe zahlen

Es geht um Absprachen im Bereich der Schweißtechnik: Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hatte im Juni gegen die Firma mit Sitz in Sattledt (Bez. Wels-Land) beim Kartellgericht einen Antrag auf Verhängung einer Geldbuße eingebracht. In der Folge waren noch weitere Unternehmen betroffen.

Die Details: Die Verträge enthielten kartellrechtswidrige Regeln über eine Gebietsaufteilung mit absolutem Gebietsschutz, Preisabsprachen und Wettbewerbsverbote. Außerdem wurden auch Verstöße, wie etwa Preisabsprachen und Deckangebote bekannt.

"Die Verfolgung von Kartellen hat höchste Priorität, um funktionierenden und fairen Wettbewerb sicherzustellen", betont die interimistische BWB-Chefin Natalie Harsdorf-Borsch. Man beobachte jeden Markt und greife Hinweise rasch auf und verfolge diese konsequent.

