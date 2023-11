29-Jähriger stiehlt nach Autounfall ein zweites Fahrzeug

In Tirol soll ein 29-Jähriger nach einem Crash mit einem gestohlenen Auto ein zweites Fahrzeug entwendet haben. Der Mann wurde festgenommen.Ein 29-jähriger Kroate steht im Verdacht, in der Nacht auf Montag bei einem Haus in Gurgl (Tirol) das Garagentor aufgebrochen und daraus einen Pkw gestohlen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Mann mit dem Pkw in Richtung Untergurgl gefahren sein, jedoch bereits nach ca. 700 Meter einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht haben.

Der verunfallte Pkw wurde an der Unfallstelle zurückgelassen.Nach dem Unfall dürfte der Mann einen weiteren Pkw aus der Garage gestohlen haben und mit diesem Pkw nach Innsbruck gefahren sein. Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Kranebitter Allee fuhr das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ötztal.In Sölden konnte der Pkw schließlich um 06:30 Uhr von der Polizei angehalten und der 29-Jährige als Fahrzeuglenker trotz eines versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen werde





Heute_at » / 🏆 2. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

19-Jähriger fliegt erst aus Disko und bricht dann in ein Geschäft einIn der Nacht auf Sonntag brach ein 19-Jähriger in Dornbirn in ein Geschäft ein, nachdem er zuvor aus einer Diskothek geflogen war.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Wagen überschlug sich: 43-Jähriger bei Autounfall tödlich verletztEin 43-Jähriger ist am Wochenende bei einem Autounfall in seinem Heimatbezirk Bruck a. d. Leitha ums Leben gekommen.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Getöteter 36-Jähriger in Tirol: 30-jähriger Verdächtiger festgenommenDer verdächtige Pole war in einem 'psychisch auffälligen Zustand'. Das Opfer und der mutmaßliche Täter hatten sich gekannt.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Dieb ging auf Polizeibeamte losMehrere Flaschen Spirituosen (Whiskey und andere) steckten ein 23-jähriger und ein 28-jähriger Ungar bei der Tankstelle auf der Oiden ein und suchten das Weite.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

18-Jähriger sticht vor Freundin (21) auf Nachbarn einEine Auseinandersetzung zwischen einem jungen Pärchen mit seinem Nachbarn ist am Wochenende in Klagenfurt außer Kontrolle geraten.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Alko-Lenker greift Polizistin an - 21-Jähriger festgenommenAm Sonntagmorgen ereignete sich in Feldkirch ein Vorfall, bei dem ein 27-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und eine Polizeistreife zu einer Verfolgungsjagd durch die Stadt zwang.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »