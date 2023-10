28-Jähriger bei Unfall in Sauldorf verletzt

Bei starkem Regen kam der 28-Jährige im Ortsgebiet von Sauldorf nach einer leichten Rechtskurve ins Schleudern, links von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume.

Der Mann wurde bei dem Unfall im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber “Christophorus 6” in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.

