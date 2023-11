27-Jähriger biss Innsbrucker Polizist nach Festnahme in den Ringfinger

Der 27-Jährige ging gegen 16.45 Uhr vor einem Lokal im Stadtteil Hötting auf Beutezug und flüchtete dann in Richtung Marktplatz. Eine Fahndung war gegen 17.20 Uhr erfolgreich – der Mann konnte gefasst und vorläufig festgenommen werden.

Er zeigte sich geständig und wurde zur Polizeiinspektion Hötting gebracht. Dort versuchte er jedoch, eine weitere Amtshandlung zu verhindern, indem er einem Polizisten in den Ringfinger biss. Anschließend wurde er durchsucht. Dabei fanden die Beamten diverses Diebesgut.

