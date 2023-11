25 Anzeigen! Marktamt kontrollierte Wiener Bestatter

88.000 Betriebe kontrolliert das Wiener Marktamt jedes Jahr auf die Einhaltung der Gewerbeordnung. Nun waren die Bestatter an der Reihe: Die Mitarbeiter nahmen alle 52 Unternehmen in der Stadt genauer unter die Lupe. Kontrolliert wurden die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, wie der Gewerbeordnung oder dem Preisauszeichnungsgesetz und diverser Standesregeln der Bestatter-Branche.Das Fazit: Bei etwa der Hälfte der Betriebe wurden diverse Übertretungen festgestellt.

Diese besagen unter anderem, dass ein geeigneter Raum für Kundenverkehr sowie zwei Sanitätssärge (flüssigkeitsundurchlässige Metallsärge) vorhanden sein müssen. Das war jedoch in drei Betrieben nicht der Fall. Ein Transportfahrzeug konnten alle Bestatter-Unternehmen vorweisen.

Bestatter sind für die Vorbereitung, Ausgestaltung, Leitung und Durchführung von Bestattungen verantwortlich. Sie holen Verstorbene ab, waschen sie, kleiden sie ein und bahren sie auf. Sie beraten die Hinterbliebenen zu allen Einzelheiten des Begräbnisses, organisieren Feuerbestattungen und Beerdigungen und führen sie durch. Kaufmännische Tätigkeiten, die im Zusammenhang anfallen, gehören ebenfalls zu ihren Aufgaben. headtopics.com

"Der Tod und die Verabschiedung von geliebten Menschen sind ein höchst emotionales Thema. Unsere Kontrollen sollen sicherstellen, dass eben dieses pietätvoll abgehandelt werden kann. Das Marktamt überprüft sehr genau, um möglichen Schaden von den Wiener Konsumenten abzuwenden", erklärt Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

