23 Songs über das Verlieren und Verzeihen

Eine Wile hatte man von Jorja Smith nichts Neues gehört. 2018 gelang ihr mit dem Debütalbum „Lost & Found“ ein kometenhafter Aufstieg, mit „falling or flying“ jetzt, knapp fünf Jahre darauf, eine ebenso imposante Rückkehr. Im Song „Try Me“ setzt sich die Sängerin mit ihrer eigenen Verletzlichkeit auseinander, konfrontiert offensichtlich jemanden, der sie niedergemacht hat. Staccato-artige Drums weichen später den Streichern, die eindringliche Stimme ist wie immer das Herzstück.

Ein Song für die verletzlichen Starken





