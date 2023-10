23-jähriger Gmünder wegen sexuellem Missbrauch von Minderjährigen angeklagt

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

eben dem Besitz von Pornobildern und Videos junger unbekannter Mädchen wurde einem Gmünder vorgeworfen, eine Zwölfjährige aus Waidhofen zu sexuellen Handlungen genötigt und von den Darstellungen ein Video angefertigt zu haben.

Die Verbrechen des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, der pornografischen Darstellungen Minderjähriger und der Nötigung warf die Staatsanwältin einem heute 23-jährigen Gmünder vor. Als 21-Jähriger soll er begonnen haben, eine Zwölfjährige zu nötigen, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. headtopics.com

