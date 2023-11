23-Jähriger bedroht Oma und Cousine mit Messer in Wien-Leopoldstadt

In Wien-Leopoldstadt soll ein 23-Jähriger seine Oma und Cousine mit einem Messer bedroht haben. Der Mann wurde durch die WEGA festgenommen. Im Zuge einer Meinungsverschiedenheit aufgrund des Familienhundes soll ein 23-jähriger Österreicher am Sonntagmorgen gegen 10:25 Uhr seine 71-jährige Großmutter sowie seine 19-jährige Cousine in deren Wohnung in Wien-Leopoldstadt mit dem Umbringen bedroht haben.

Als die Drohung keine Wirkung zeigte, soll er seine Wohnung, welche sich neben der seiner Familie befindet, aufgesucht und diese mit einem Messer wieder verlassen haben. Die zwischenzeitlich verschlossene Wohnungstüre der Familienwohnung soll der Tatverdächtige mit der Tatwaffe beschädigt und durch diese seine Cousine erneut mit dem Umbringen bedroht haben. Nach einiger Zeit soll er davon abgelassen und sich in seine Wohnung zurückgezogen haben. Dort wurde er durch Beamte der WEGA angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Tatwaffe samt einer Machete konnte in der Wohnung des Festgenommenen vorgefunden und sichergestellt werden





