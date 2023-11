22-Jährige baut bei Verfolgungsjagd mit Polizei Unfall

Wilde Szenen im Mostviertel! Eine 22-Jährige war in der Halloween-Nacht mit zwei Freunden im Pkw unterwegs, als sie die Polizei bei Purgstall (Bezirk Scheibbs) anhalten wollte.Doch die Lenkerin dachte nicht an Kooperation, sondern raste mit dem Dacia einfach davon. Die Exekutive stieg in den Streifenwagen, verfolgte die 22-Jährige. Die junge Frau krachte mit dem Sandero schließlich in eine Leitschiene.

Laut Polizei sei die Lenkerin mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen.Nach dem Crash stellte sich heraus: Die 22-Jährige hat gar keinen Führerschein. Außerdem wirkte sie etwas beeinträchtigt, weshalb die Beamten sie zum Alko-Test aufforderten. Die Frau verweigerte jedoch. Auch geringe Mengen an Drogen seien im Wagen sichergestellt worden, es dürfte sich um Cannabis gehandelt haben, wie der"ORF NÖ" einen Polizeisprecher zitiert.

