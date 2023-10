2024: Neuer Vorstand für W.E.B Windenergie

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Frank Dumeier (2. von links), langjähriger CEO und Vorstand der WEB Windenergie AG (W.E.B), stellt sein Mandat mit Ende April im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zur Verfügung. Zum Unternehmensjubiläum 2024 übernimmt ein neues Vorstandsteam: Stefanie Markut (Mitte), Florian Müller (links) und Roman Prager (rechts); Michael Trcka (2. von rechts) bleibt als Finanzvorstand an Bord.

Die WEB Windenergie AG (W.E.B), österreichischer Pionier bei erneuerbaren Energien mit Sitz in Pfaffenschlag, läutet ihr 30. Unternehmensjahr mit einer Neuaufstellung des Vorstands ein. Nach 14 Jahren an der Spitze des Waldviertler Unternehmens stellt CEO Frank Dumeier (61) per 30. April 2024 sein Vorstandsmandat zur Verfügung.

Der bisherige Nordamerika-CFO Florian Müller wird Vorstand für Project Development und damit die nationale sowie internationale Projektentwicklung verantworten. Frank Dumeier wird als CEO noch bis 30. April 2024 seine laufenden Aufgaben abschließen und mit diesem Datum sein Mandat zur Verfügung stellen. Danach bleibt er dem Unternehmen als Berater erhalten.

Per 1. Mai 2024 wird Roman Prager, derzeit Bereichsleiter Projektentwicklung HQ und Vertrieb und bis dahin noch mit der Umsetzung laufender Projekte beschäftigt, den Vorstandsbereich Operations und damit die Verantwortung für den Kraftwerksbetrieb übernehmen. Michael Trcka wird weiterhin die Finanzagenden innehaben und seine langjährige Expertise im Finanzbereich noch intensiver einbringen.Unter der Führung von Frank Dumeier wurde die W.E.

