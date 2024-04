200 Musik-Promis wehren sich gegen KI-Missbrauch in der Musikindustrie

200 Musik-Promis wehren sich in einem offenen Brief dagegen, von KI-Tools imitiert zu werden: Technologiefirmen sollen versprechen, ihre Musik nicht ohne Erlaubnis als KI-Trainingsmaterial zu nutzen.– sprechen sich in einem offenen Brief gegen den Missbrauch von künstlicher Intelligenz in der Musikindustrie aus. „Stoppt die Herabwertung von Musik“, heißt es in dem von einem Bündnis namens Artist Rights Alliance herausgegebenen Schreiben.

Konkret fordern die Stars: KI-Entwickler und Technologiefirmen sollen aufhören, die Arbeit von Musikern ohne deren Erlaubnis dafür zu nutzen, KI-Modelle zu trainieren, die dadurch künstlich Musik generieren und Stimmen und Stile echter Stars imitieren könnten. Das sei ein „Angriff auf die menschliche Kreativität“, heißt es in dem Brief. Die Unterzeichner verteufeln KI nicht grundsätzlich; verantwortungsvoll eingesetzt habe die Technologie ein „enormes Potenzial“ für musikalische Entwicklunge

