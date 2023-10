20 Jahre Institut für Popmusik: Jubiläumskonzert im Schönbrunner Schlosstheater

Von einer Randerscheinung einiger Beharrlicher zu einer Stütze der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst: Das Institut für Popmusik feierte sein 20-jähriges Bestehen mit einem groovigen Jubiläumskonzert im Schönbrunner Schlosstheater.

Eine Professur für E-Gitarre? Was noch vor wenigen Jahren allzu skurril in der Welt der universitären Musik klang, ist mittlerweile Realität. Wer vor der Jahrtausendwende Musik studieren wollte, aber nicht unbedingt Klassik, der hatte vor wenigen Jahrzehnten in Österreich nicht viel Auswahl – und abseits von Klassik hieß diese meistens „Jazz”.

Aber auch die ruhigeren Momente sind von der Diversität des Genres geprägt: Etwa wenn Anja Om an der Loop Station ein Kärntnerlied in neue Sphären hebt, Astrid und Beate Wiesinger an Kontrabass und Saxofon die Grenzen zwischen Jazz und Pop ausloten oder Anna Buchegger (ipop-Studentin undWas am Ende des Abends bleibt, ist die Freude, dass es in Österreichs Universitätslandschaft eine Möglichkeit gibt, die Breite des Genres zu erkunden, zu probieren, zu... headtopics.com

