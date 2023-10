2:2 in Unterzahl! Sturm erobert Punkt gegen Atalanta

26.10.2023 20:59:00 / Herkunft: Heute_at

Sturm ringt Atalanta Bergamo in Graz ein 2:2 ab! Die Blackys gleichen in Unterzahl aus, sind voll im Rennen um den Aufstieg in der Europa League.