1969–2023: „Friends“-Star Matthew Perry ist tot

Ein Polizeisprecher bestätigte laut AFP, die Polizei sei um 16.10 Uhr (Ortszeit) benachrichtigt worden. Es habe sich um den Tod eines „Mannes in seinen 50ern“ gehandelt, sagte der Sprecher, ohne Perrys Namen zu bestätigen. Ein Feuerwehrsprecher erklärte, Feuerwehrleute seien zu einem „Wassernotfall“ gerufen worden.

Laut Medienberichten kam der Notruf für die Einsatzkräfte von einem Mitarbeiter von Perry. Dieser habe Perry leblos aufgefunden, so das Promiportal TMZ, dessen Angaben zufolge es keine Anzeichen für ein Verbrechen gebe. Laut TMZ seien auch keine Drogen gefunden worden – die Einsatzkräfte wollten indes Angaben, wonach Perry ertrunken sei, nicht bestätigen. Vieles sei noch offen, heißt es dazu mit Verweis auf die erst angelaufenen Ermittlungen.

Perry litt jahrelang unter Medikamenten- und Alkoholabhängigkeit und verbrachte mehrere Aufenthalte in Entziehungskliniken. In seinen vergangenes Jahr erschienenen Memoiren „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ (Freunde, Liebhaber und die Große Schreckliche Sache) schrieb der Schauspieler, er sei 65-mal durch den Entzug gegangen und habe rund neun Millionen Dollar ausgegeben, um nüchtern zu werden. headtopics.com

Der Schauspieler wurde am 19. August 1969 im US-Bundesstaat Massachusetts geboren und wuchs in Kanada auf. Seine Mutter war eine kanadische Journalistin, die auch als Pressesprecherin für den damaligen Regierungschef Pierre Trudeau arbeitete. Perrys Vater war ebenfalls Schauspieler. Bevor sein Sohn sich für den gleichen Beruf entschied, machte er sich im Teenageralter als Tennisstar in Kanada einen Namen.

Die Sitcom lief in zehn Staffeln zwischen 1994 und 2004 und habe damals die Hauptsendezeit „dominiert“, wie Erstaustrahler NBC in einem Nachruf nun mitteilt. Für die 2021 gedrehte Sondersendung „Friends: The Reunion“, kamen die sechs Hauptdarsteller rund 17 Jahre nach dem Serienfinale noch einmal vor der Kamera zusammen. Neben „Friends“ spielte Perry in Filmen wie „Fools Rush In – Herz über Kopf“ an der Seite von Salma Hayek und „Keine halben Sachen“ mit Bruce Willis mit. headtopics.com

